Zanimanja slovenskih gostov za prvomajske počitnice raznolika

Celje, 27. aprila - Turistične agencije so zadovoljne s prodajo prvomajskih paketov, saj beležijo boljšo prodajo kot lani, ko nas je na praznični dan celo še presenetil sneg. Zanimanja slovenskih gostov za prvomajske počitnice so po navedbah agencij zelo raznolika. Ker je letos zanimiva razporeditev prostih dni, so si nekateri počitnice podaljšali do 7. maja.