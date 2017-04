Veber s predlogom zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem

Ljubljana, 26. aprila - Poslanec SD Janko Veber je danes predstavil predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, ki določa pravila o zaščiti standardnih stanovanj pred vsemi oblikami finančnih izterjav, izvršb in rubežev. Kot je povedal na novinarski konferenci, predlog zakona ščiti državljane pred brezdomstvom in ščiti pravico do lastnine.