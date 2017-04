V povezavi z napadoma na Charlie Hebdo in judovsko trgovino 10 aretiranih

Pariz, 26. aprila - Francoska policija je v povezavi z napadoma na prostore revije Charlie Hebdo in supermarket z judovsko hrano v Parizu januarja 2015 aretirala deset oseb, ki so osumljene, da so enemu od napadalcev Amedyju Coulibalyju dobavile orožje, poročajo francoski mediji.