Razpravo o migrantski problematiki prekinila nesklepčnost

Ljubljana, 26. aprila - DZ je na zahtevo poslancev SDS znova razpravljal o migrantski problematiki. V razpravi, ki je sicer zaradi nesklepčnosti danes še niso zaključili, so poslanci SDS opozarjali, da so migranti v Sloveniji v privilegiranem položaju. V drugih poslanskih skupinah pa so predlagateljem večinoma očitali širjenje strahu in spodbujanje sovraštva.