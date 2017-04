Podporo predlogu NSi za odpravo varčevanja na družinskem področju napovedali le v SDS

Ljubljana, 26. aprila - DZ se je v nadaljevanju današnjega dela seje lotil prve obravnave predloga novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katerim NSi želi odpraviti varčevalne ukrepe na tem področju. Vlada in poslanske skupine koalicije ne podpirajo predloga, medtem ko so podporo poleg NSi napovedali v SDS. ZL ne bo glasovala niti za niti proti.