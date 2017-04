Ljubljana, 26. aprila - Izredna seja DS, na kateri bodo odločali o odložilnem vetu na zakona o drugem tiru železniške proge Divača-Koper in vajeništva, bo danes ob 15. uri (IN NE ob 16. uri, kot je bilo napovedano sprva) v dvorani DS v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz državnega sveta. (STA)