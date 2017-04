Turistična nagrada snovalec štirim inovativnim idejam

Ljubljana, 26. aprila - Nagrado snovalec za inovativne turistične ideje in projekte so si letos prislužili štirje finalisti: aktivni turizem za gibalno ovirane osebe, kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom, plezalne počitnice na Kraškem robu in zgodba o zmaju in pehtranu. Med omenjene štiri projekte bo STO enakovredno razdelila 15.000 evrov nepovratnih sredstev.