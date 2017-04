V Simonovem zalivu odprli prenovljen arheološki park

Izola, 26. aprila - V Izoli so danes odprli prenovljen arheološki park v Simonovem zalivu. Najbolj očiten rezultat 1,2 milijona evrov vrednega projekta Arheologija za vse so ponjave, s katerimi so nadkrili in s tem zavarovali tamkajšnje rimske mozaike in ostanke pomorske vile, na novo so tudi vzpostavili center za obiskovalce v obliki povezanih kontejnerjev.