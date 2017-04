Za rope trgovin in banke tri leta in osem mesecev zapora

Nova Gorica, 26. aprila - Današnji predobravnavni narok trem osumljenim več ropov trgovin v Novi Gorici in bančne poslovalnice na Mostu na Soči se je za dva med njimi, ki sta krivdo priznala, že zaključil z izrekom sodbe. Slobodan Katić bo v zaporu prebil tri leta in osem mesecev, Tjaši Boltar pa so izrekli pogojno zaporno kazen 13 mesecev s preizkusno dobo dveh let.