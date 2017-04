V soboškem Mikku festival Delu čast in oblast

Murska Sobota, 26. aprila - V Mladinskem informativnem in kulturnem klubu (Mikk) Murska Sobota bodo v petek in soboto že petnajsto leto zapored pripravili festival Delu čast in oblast, s katerim skušajo spomniti na vrednote, ki jih časti praznik 1. maj. Predhodnica festivala pa je že današnje odprtje razstave popotniške fotografije Boruta Bučinela.