Košarkarji Panathinaikosa za kazen domov z avtobusom

Atene, 26. aprila - Košarkarji grškega Panathinaikosa so se morali po porazu v sinočnji odločilni tretji četrtfinalni tekmi evrolige proti Fenerbahčeju iz Istanbula domov v Atene za kazen namesto z letalom vrniti z avtobusom. Šef Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos je košarkarjem odpovedal predviden let in jih na dolgo pot domov poslal z avtobusom.