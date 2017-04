NSi še tretjič poskuša s predlogom za razbremenitev delodajalcev pri regresnih zahtevkih ZZZS

Ljubljana, 26. aprila - DZ je današnji del zasedanja začel s prvo obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim poslanci NSi že tretjič predlagajo ureditev regresnih zahtevkov. V koaliciji so predlog ponovno ocenili kot neprimeren, podpirajo ga še v SDS, za nadaljevanja postopka o zakonu so tudi nepovezani poslanci.