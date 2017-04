Pomagal pri ilegalnem vstopu v Slovenijo, končal v priporu

Koper, 26. aprila - Ilirskobistriški policisti so v petek zaustavili vozilo, ki ga je vozil 47-letni državljan Srbije. Prevažal je 21-letna državljana Turčije in Kosova, 44-letnega državljana Kosova in mladoletnega državljana Turčije, ki so v državo vstopili ilegalno. Preiskovalni sodnik je za voznika, ki naj bi pomagal pri ilegalnem prehodu meje, odredil pripor.