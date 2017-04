Vlada potrdila akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za leti 2017 in 2018

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je na današnji potrdila akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za letos in prihodnje leto. Ta konkretizira ukrepe, kot pojasnjuje vlada na omrežju Tumblr, pa "gre za smiselno nadaljevanje že utečenih projektov, ki so se izkazali kot uspešni in zaradi narave dela zahtevajo kontinuiteto", nekateri pa tudi "nadgrajujejo dosedanje delo".