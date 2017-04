Obrtniki in podjetniki v primeru neuslišanih zahtev napovedujejo proteste

Ljubljana, 26. aprila - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so med člani izvedli anketo, s katero so ugotovili, da bi se tri četrtine vprašanih udeležile protestov, če delodajalske zahteve pri pripravi t. i. mini delovne reforme ne bi bile upoštevane. V OZS opozarjajo predvsem na nujnost sprememb v smeri lažjega zaposlovanja in odpuščanja.