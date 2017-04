Vlada izdala uredbo o določitvi zapuščine za nepremičnine članov agrarne skupnosti

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je danes izdala uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v časti članov agrarne skupnosti. Uredba bo po pripomogla k hitrejšemu reševanju dednih postopkov, ki so povezani z agrarnimi skupnostmi oziroma njenimi posameznimi člani, so zapisali v sporočilu za javnost.