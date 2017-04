Na NIJZ svetujejo praznike brez alkohola

Ljubljana, 26. aprila - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred bližajočimi se prazniki ljudem svetujejo, naj jih preživijo brez alkohola. V letu 2015 se je zaradi bolezni in stanj, ki so posledica škodljive rabe alkohola, v bolnišnici na vsake tri ure zdravila vsaj ena oseba, pet odstotkov vseh takih hospitalizacij je bilo mladih do 19. leta starosti.