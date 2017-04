Čebulj v novo sezono z Medeijem na klopi

Ancona, 26. aprila - Čeprav v italijanski odbojkarski superligi še poteka finale končnice, so v ekipi Lube Civitanova, zanjo igra tudi slovenski reprezentant Klemen Čebulj, že izbrali novega trenerja za prihodnjo sezono. To bo Italijan Gianpaolo Medei, ki je v letošnji sezoni francoski Tours popeljal do prvega mesta v pokalu CEV.