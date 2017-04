Danes 90 let praznuje kipar Drago Tršar

Ljubljana, 27. aprila - Kipar Drago Tršar, eden najpomembnejših in najplodnejših predstavnikov modernizma na Slovenskem, je danes dopolnil 90. let. Njegov opus je tako po številu del kot tudi raznovrstnosti - obsega ne le kiparstvo, temveč še risbo, slikarstvo, scenografijo, grafiko, keramiko, tapiserijo in knjižno opremo - zelo obsežen.