Znani člani žirije filmskega festivala v Cannesu

Cannes, 26. aprila - Znana so imena letošnje žirije filmskega festivala v Cannesu, ki ji bo predsedoval španski režiser Pedro Almodovar. Med njimi so ameriški igralec, ki je zaslovel v TV seriji Princ z Bel-Aira, Will Smith, sloviti italijanski režiser Paolo Sorrentino, najbolj znan po filmu Neskončna lepota, in kultni korejski režiser Park Chan-wook.