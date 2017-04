Policisti iščejo tatova trgovine v Grosuplju

Grosuplje, 26. aprila - Policisti so bili v torek nekaj po 19. uri obveščeni o tatvini denarja v trgovini v Grosuplju. Po do sedaj zbranih obvestilih sta v trgovino vstopila neznana moška, eden od njiju je zamotil prodajalko s pogovorom o prodajnih artiklih, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost in iz blagajne odtujil denar, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.