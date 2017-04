V Beogradu novi protivladni protesti

Beograd, 26. aprila - V Beogradu so v torek zvečer potekali novi protivladni protesti, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi. Protestniki so pri tem stavbo srbske vlade obmetavali z rolami toaletnega papirja, prav tako so ob obletnici rušenja črnih gradenj v naselju Savamala obiskali to beograjsko četrt, kjer je gradbišče za projekt Beograd na vodi.