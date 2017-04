Vreme: Na vzhodu še nekaj sonca, drugod večinoma oblačno

Ljubljana, 26. aprila - Danes bo v vzhodnih krajih občasno še nekaj sonca, drugod pa bo večinoma oblačno. Zjutraj bo občasno deževalo na širšem območju Julijskih Alp ter ponekod na Notranjskem in Kočevskem, čez dan se bodo padavine krepile in se občasno pojavljale še ponekod v osrednjih krajih in na severu do Koroške, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.