Ameriški minister za energijo za ponovna pogajanja o pariškem podnebnem sporazumu

New York, 26. aprila - Ameriški minister za energijo Rick Perry je v torek menil, da bi se bilo treba znova pogajati o Pariškem podnebnem sporazumu iz leta 2015, ker Nemčija ne spoštuje njegovih določil tako, kot jih ZDA in Kitajska. V New Yorku je še dejal, da ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ne bo svetoval odstopa od sporazuma temveč ponovna pogajanja.