Delo: Praznik demokracije (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Srbski protesti niso prinesli izpolnitve zahtev, ki so jih demonstranti naslovili na mestno in republiško oblast. Po letu dni se spreminja civilna družba, ker je vsak dan več ljudi, ki so se otresli strahu. Posledica upanja je nemir oblasti, ki se zaveda, da število protestnikov ni realna slika nezadovoljstva ljudi, v Delu piše Vili Einspieler.