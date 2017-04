Čeferin: Poskrbeli bomo, da bo odškodnina Vaskrsiću čim prej izplačana

Ljubljana, 25. aprila - Odvetnik Peter Čeferin, ki je za Zorana Vaskrsića spisal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) zaradi rubeža in prodaje hiše in z njo uspel, napoveduje, da bodo "poskrbeli za to, da bo dobil odškodnino čim prej izplačano. Če se bo izplačilo zavlačevalo, bomo zarubili sredstva od države Slovenije," je napovedal za STA.