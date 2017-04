Vrhovno sodišče: ESČP v primeru Vaskrsić očitno drugače tolmačilo slovensko izvršbeno zakonodajo

Strasbourg, 25. aprila - Na vrhovnem sodišču ob današnji odločitvi ESČP, da mora Slovenija Zoranu Vaskrsiću plačati odškodnino in povračilo stroškov zaradi rubeža in prodaje hiše v izvršilnem postopku, ugotavljajo, da je evropsko sodišče "očitno drugače tolmačilo slovensko izvršbeno zakonodajo, ki so jo tudi sodišča v tem postopku upoštevala".