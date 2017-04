Slovenski policisti obravnavali več poskusov nezakonitega prestopa meje

Ljubljana, 25. aprila - Slovenski policisti so konec prejšnjega in v začetku tega tedna obravnavali več nezakonitih poskusov prehoda meje in drugih kršitev tako na mejnih prehodih kot na zeleni meji. Samo v ponedeljek so prijeli 18 nedovoljenih migrantov. K večjemu številu odkritih nezakonitih vstopov po navedbah policije prispeva tudi ostrejši nadzor na schengenski meji.