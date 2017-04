Juncker in Barnier v Londonu o brexitu

London, 26. aprila - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier bosta danes na obisku v Londonu pri britanski premierki Theresi May na pogovorih o brexitu. Juncker in Barnier na Otok prihajata pred sobotnim vrhom, na katerem bodo voditelji 27 članic EU potrjevali smernice za pogajanja o izstopu Velike Britanije.