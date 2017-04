Zinčenkov SVP Avio postal lastnik Seawayevih nepremičnin

Bled, 25. aprila - Stečajnima upraviteljema podjetij Seaway Design in Seaway Yachts Antonu Jagodicu in Janezu Felcu je po lanskem neuspelem poskusu tokrat uspelo prodati nepremičnine nekdanjega podjetja bratov Jakopin na Gorenjskem. Novi lastnik objektov je po izklicni ceni 5,22 milijonov evrov postal edini ponudnik in sedanji najemnik prostorov SVP Avio.