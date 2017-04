Revizorji pozivajo k zaščiti mladoletnikov brez spremstva v hotspotih v Italiji in Grčiji

Bruselj, 25. aprila - Evropski revizorji so danes podali pet priporočil za upravljanje središč za obravnavo prebežnikov v Italiji in Grčiji, imenovanih hotspoti. Izpostavljajo zlasti potrebo po ustrezni obravnavi in zaščiti mladoletnih oseb brez spremstva. Pozivajo tudi k imenovanju posebne osebe za varstvo otrok v vsakem hotspotu.