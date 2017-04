Ob prazniku dela na Rožnik pod geslom Povezujemo

Ljubljana, 25. aprila - Rdeča nit letošnje dvodnevne prvomajske prireditve na ljubljanskem Rožniku v okviru ZSSS ter ostalih sindikalnih konfederacij je vodilo Povezujemo, ki je namenjeno povezovanju delavstva, ljudi in sindikatov. To vodilo se na Rožniku še posebej odraža v povezanem nastopu in simboličnem prižigu kresa, so povedali na novinarski konferenci ZSSS.