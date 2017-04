pripravila Maja Cerkovnik

Vatikan, 26. aprila - Papež Frančišek bo v petek in soboto na dvodnevnem obisku v Egiptu. V času, ko so v Egiptu pogosti napadi na koptske kristjane, bo papež v državi po napovedih širil sporočilo miru ter pozival k spravi in medverskemu dialogu, še posebej z muslimani.