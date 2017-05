V Mestnem muzeju poleti predstavitev najzgodnejših ohranjenih fresk baročnega slikarja Franca Jelovška

Ljubljana, 1. maja - V Mestnem muzeju Ljubljana za poletje napovedujejo razstavo, na kateri bodo predstavili fragmente fresk in nekaj kiparskih stvaritev iz nekdanjega dvorca Zalog pri Moravčah, ki je bil med vojno požgan in pozneje skoraj docela porušen. Freske z dvorca Zalog so najzgodnejše znane ohranjene freske baročnega slikarja Franca Jelovška.