V Otiškem Vrhu med carinsko kontrolo v tovornjaku tudi štirje tujci

Dravograd, 25. aprila - Koroški policisti so v ponedeljek obravnavali štiri tujce, ki so jih v Otiškem Vrhu odkrili med carinsko kontrolo tovornega vozila. Trije tujci, do tega dva mladoletna in eden 18-letnik, so bili iz Afganistana, 36-letnik pa iz Šrilanke. Vsi štirje so zaprosili za mednarodno zaščito, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.