Zaposleni v Alitalii zavračajo načrt prestrukturiranja

Rim, 25. aprila - Zaposleni v italijanskem letalskem prevozniku Alitalia so zavrnili načrt prestrukturiranja, ki so ga dorekli vodstvo in sindikati. Skoraj 90 odstotkov od 12.500 zaposlenih se je udeležilo glasovanja, več kot polovica pa jih je zavrnila dogovor. Vlada je medtem opozorila, da alternativa načrtu prestrukturiranje ne obstaja.