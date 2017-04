Policija: Za uporabo strelnega orožja v Tržiču policist imel podlago v zakonu

Tržič, 25. aprila - Na kranjski policijski upravi so raziskali okoliščine napada na policista v Tržiču, v katerem je policist uporabil strelno orožje in izstrelil opozorilni strel. Ugotovili so, da so se policijska pooblastila v postopku stopnjevala od najmilejših do strožjih, za izvedbo vseh ukrepov oziroma prisilnih sredstev pa je imel policist podlago v zakonu.