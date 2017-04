Dolenjsko-posavski sindikalisti opozarjajo na podaljševanje delovnega časa in prenizke plače

Novo mesto, 25. aprila - V območni organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za Dolenjsko, Bele krajino in Posavje se glede na to, da je kriza mimo, v zadnjem obdobju ne ukvarjajo več toliko z odpuščanji in s stečaji. Po kriznem obdobju so namreč v ospredje prešla predvsem vprašanja o delovnem času, nezadostnih plačah in regijskem pomanjkanju delovne sile.