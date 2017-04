Protesti v Venezueli zahtevali nove smrtne žrtve

Caracas, 25. aprila - V Venezueli je v ponedeljek na protivladnih protestih prišlo do novih izgredov, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje. S tem se je število smrtnih žrtev protestov, ki proti predsedniku Nicolasu Maduru potekajo že več kot tri tedne, povzpelo na 24, so sporočile oblasti v Caracasu.