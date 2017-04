Finance: Psihiatrična klinika Slovenija (25. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Najbolje je, da gremo vsi tukaj in tisti, ki sodelujemo pri različnih anketah, na psihiatrijo. Preveč smo črnogledi, je novembra 2015 dejal takratni minister Dušan Mramor. Vsaj leto, še bolje pa leto in pol je bilo potrebno, da se je zgodil splošen preboj in se je splošna črnogledost prelevila v optimizem, v Financah piše Janez Tomažič.