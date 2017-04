Trump v Beli hiši sprejel veleposlanike članic Varnostnega sveta ZN

Washington, 24. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši na kosilu sprejel veleposlanike 15 držav članic Varnostnega sveta ZN in njihove soproge ter jim dejal, da bodo v naslednjih mesecih in letih zelo zaposleni. Pozval je k novim sankcijam proti Severni Koreji in namignil, da ne bo težav z ameriškim financiranjem ZN, če bo organizacija "dobro delala".