Na Evropski pravni fakulteti o pomenu pluralizma v izobraževanju in znanosti

Ljubljana, 24. aprila - Na Evropski pravni fakulteti so danes kritično ovrednotili izhodišča novih zakonov o visokem šolstvu in o raziskovalni razvojni dejavnosti. Obema zakonoma je skupno to, da vsak zase, še bolj pa skupaj, pomenita nov poizkus oblastnega preprečevanja znanstveno-univerzitetnega pluralizma na Slovenskem, so opozorili udeleženci simpozija.