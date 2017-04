Francosko tožilstvo s preiskavo nad PSA zaradi suma goljufanja na testih izpustov

Pariz, 24. aprila - Francosko tožilstvo je v začetku meseca začelo preiskavo sumov, da je tudi avtomobilski velikan PSA goljufal na testih za certificiranje izpustov dizelskih motorjev, je izvedela francoska tiskovna agencija AFP. V proizvajalcu vozil znamk Peugeot in Citroen so očitke zavrnili in napovedali, da bodo branili interese skupine in zaposlenih.