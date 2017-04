DZ o 500 evrih minimalne pokojnine in posodobitvi kazenskega postopka

Ljubljana, 25. aprila - DZ bo danes obravnaval predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi tistim z najnižjimi pokojninami, ki so se upokojili s polnimi pogoji, zvišali pokojnino na 500 evrov. Poslanke in poslanci bodo opravili tudi prvo branje predloga novele, s katero vlada posodablja kazenski postopek.