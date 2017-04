Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Tuje tiskovne agencije so pisale predvsem o izvajanju evropske uredbe o nadzoru na zunanji schengenski meji med Hrvaško in Slovenijo. Slovenski premier je dejal, da bo Slovenija nadaljevala izvajanje poostrenega nadzora. Njegov hrvaški kolega medtem upa, da bodo rešitev našli do začetka turistične sezone. Poročale so še o padcu podpore vladi.