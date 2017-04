Pet evropskih podjetij bo financiralo Severni tok 2

Moskva, 24. aprila - Pet evropskih podjetij je danes podpisalo pogodbo o financiranju spornega drugega plinovoda iz Rusije v Evropo Severni tok 2. Koncerni Uniper, Wintershall, Engie, OMV in Royal Dutch Shell so se dogovorili, da bodo prevzeli polovico od na 9,5 milijarde evrov ocenjenih stroškov, so v Moskvi sporočili iz ruskega energetskega velikana Gazprom.