NČR ugotavlja kršitve kodeksa pri poročanju o zadevi Ornig in družinski tragediji v Mariboru

Ljubljana, 24. aprila - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je ugotovilo, da je v primeru Anže Voh Boštic proti odgovornemu uredniku Portala Plus Dejanu Steinbuchu in nepodpisanemu avtorju, urednik kršil novinarski kodeks. Časniki Večer, Dnevnik in Slovenske novice pa so kršili kodeks pri poročanju o dogodku, da je starejši moški v Mariboru ustrelil svojo partnerko.