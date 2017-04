V Kranju prva v nizu razstav, posvečenih umetniku Dragu Tršarju

Kranj, 25. aprila - V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo drevi odprli razstavo, s katero se bodo poklonili enemu najpomembnejših predstavnikov modernizma na Slovenskem Dragu Tršarju, ki bo v četrtek dopolnil častitljivih 90 let. To bo prva razstava v seriji preglednih in tematsko raznolikih postavitev, združenih v medinstitucionalnem projektu Monument.