Na krovu čezoceanke v sumljivih okoliščinah umrl kapitan Splošne plovbe

Kolombo, 24. aprila - Na krovu čezoceanke Maribor portoroškega ladjarja Splošna plovba je med plovbo iz Singapurja v Kolombo na Šri Lanki 23. marca umrl 58-letni kapitan, danes poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Ker je obdukcija pokazala, da je umrl zaradi notranjih poškodb in zato v sumljivih okoliščinah, so tamkajšnje oblasti ladjo in posadko zadržale.