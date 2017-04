Ljubljanski svetniki potrdili zaključni račun proračuna in povečali kapital stanovanjskemu skladu

Ljubljana, 24. aprila - Ljubljanski svet je potrdil zaključni račun lanskega proračuna, ki kaže, da je občina ustvarila dobra dva milijona evrov presežka. Velik del seje so svetniki posvetili tudi javnemu stanovanjskemu skladu in mu med drugim za slabih 3,7 milijona evrov povečali namensko premoženje in kapital. Potrdili so tudi poročilo lanskega dela redarstva.